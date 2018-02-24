Украина отдаст конфискованное за посещение Крыма танзанийское судно военным

Танзанийское судно Sky Moon, задержанное украинскими пограничниками, будет передано Военно-морским силам Украины. Об этом в субботу, 24 февраля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной службы страны.

Капитана судна, неоднократно заходившего в Крым, признали на Украине виновным в нарушении правил пересечения государственной границы страны. Следствие установило, что Sky Moon перевозило в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна. В момент задержания на нем было более трех тысяч тонн технической соды, груз также был изъят.

Судно, о котором идет речь, было конфисковано в 2017 году за нарушение порядка въезда-выезда в порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

Материалы по теме Ах, лето В Крыму подвели итоги курортного сезона

Правительство Украины закрыло торговые порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте для международного судоходства в июне 2014 года, уже после референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России.

На референдуме в марте 2014 года 90 процентов проголосовавших жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Украина и большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!