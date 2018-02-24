Российский футболист приглянулся клубу Английской премьер-лиги

Клуб Английской премьер-лиги интересуется полузащитником московского «Локомотива» Антоном Миранчуком. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

По информации издания, выступление футболиста в Лиге Европы привлекло внимание клуба «Борнмут». Скаут англичан Стив Гритт 15 февраля присутствовал на первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ниццей» и «Локомотивом», который завершился победой москвичей. Игра Миранчука впечатлила британца. Россиянин стал автором голевой передачи.

Английским клубом владеет российский бизнесмен Максим Демин. Команда, по данным «Чемпионата», предпримет попытку приобрести Миранчука уже в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги 22-летний Миранчук провел 20 матчей. На его счету один гол и пять результативных передач. Портал Transfermarkt.de оценивает россиянина в 2,5 миллиона евро.

Хавбек дважды вызывался в сборную России на товарищеские матчи. В составе национальной команды на его счету один гол.

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