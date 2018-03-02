В Киеве из-за нехватки газа закрыли школы

Школьники в Киеве вернутся за парты 12 марта из-за холодов и нехватки газа для отопления. К такому решению пришел Департамент образования украинской столицы, соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

«Учитывая решение кризисного комитета при Минэнергоугля о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации, с 3 марта по 7 марта включительно будут приостановлены занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко», — говорится в постановлении. 8 и 9 марта официально являются праздничными днями, 10 и 11 марта выпадают на субботу и воскресенье.

«Нафтогаз» объявил об акции «Прикрути» 2 марта. Пресс-служба предприятия призвала украинцев, имеющих газовые котлы, в течение нескольких дней уменьшать температуру в помещении на один градус в светлое время суток и на два градуса — ночью.

«Газпром» 1 марта объявил о возврате «Нафтогазу» средств на оплату поставок топлива в марте и отказе от поставок газа Киеву в этом месяце. После этого Украина столкнулась с дефицитом топлива и ограничила потребление до 6 марта.

Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.

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