Волонтеры помогут ЦИК на выборах

Центризбирком России и ряд волонтерских и молодежных организаций договорились о сотрудничестве на предстоящих выборах президента. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в пятницу, 2 марта, передает ТАСС.

По словам Памфиловой, помощь добровольцев очень важна и значима. «Большое значение ЦИК придает тому, чтобы активно реализовали свое избирательное право маломобильные группы населения, те, кто нуждается в дополнительной помощи, поддержке. У нас очень много инвалидов — молодых ребят, которые не хотят голосовать дома, хотят выйти из четырех стен, прибыть на участок, выполнить свой гражданский долг», — сказала глава ЦИК.

Соглашение в рамках социально ориентированного проекта «Молодежь выбирает будущее» подписали, в частности, представители Российского фонда свободных выборов, Союза молодежных избирательных комиссий России, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», Российского союза молодежи.

6 декабря президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.

Выборы главы государства состоятся 18 марта.