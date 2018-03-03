ДОСААФ предложило себя в качестве площадки для подготовки наемников

Минобороны России выбрало Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в качестве «идеальной площадки» для подготовки частных военных компаний (ЧВК). Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов.

«Я занимался вопросом разработки закона о ЧВК, и мы выходили на Генеральный штаб, министра обороны, и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой для этого», — сказал он, добавив, что ДОСААФ имеет преимущество, поскольку является общественной неправительственной организацией.

«Если решение будет принято, то мы готовы поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определенный тип техники», — уточнил Стаськов.

Материалы по теме «Головорезы с тесаками наперевес» Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»

«К сожалению, там, где война, там и потери. Поэтому нужна социальная защищенность наших соотечественников, чтобы каждый знал, что это оплачиваемый труд, и случись что — будут выделены средства, семья не будет брошена», — заключил представитель ДОСААФ.

В России в настоящее время деятельность частных военных компаний запрещена. Участие в боевых действиях в качестве наемника является уголовно наказуемым преступлением.

7 февраля сообщалось, что американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний. Данные о погибших разнятся: Znak.com в своем интервью с вдовой сообщил о 217 погибших, The New York Times — о 200 убитых, «Московский комсомолец» привел число 40 убитых, «Новая газета» рассказала о 13 погибших, «Коммерсантъ» — об 11. Российский МИД предварительно подтвердил гибель пяти россиян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!