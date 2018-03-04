Рассчитан средний срок жизни техники Apple

Средний срок использования гаджетов Apple превысил четыре года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на расчеты аналитика Asymco Горация Дедье (Horace Dediu).

В своем анализе Дедье использовал открытые данные Apple. Аналитик вычел из общего количества проданных гаджетов (2,05 миллиарда) количество используемых на сегодняшний день (1,3 миллиарда). Так он выяснил, что порядка 750 миллионов устройств уже не используются. Поскольку общие продажи техники Apple достигли отметки в 750 миллионов штук в третьем квартале 2013 года, Дедье заключил, что средний срок службы гаджетов компании составляет около 4 лет и 3 месяцев.

Полученные данные, пишет Business Insider, свидетельствуют, что потребители меняют свои гаджеты реже, чем обновляется рынок. Кроме того, пользователи техники Apple испытывают большее удовлетворение от опыта ее использования и неохотно расстаются со старыми смартфонами и ноутбуками. Business Insider, впрочем, не упоминает, что гаджеты компании из Купертино стоят дороже, чем продукция большинства конкурентов.

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В расчетах аналитика Asymco учитывались смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac, умные часы Apple Watch и плееры iPod touch.

После нескольких лет эволюционных изменений Apple в 2017 году выпустила iPhone X с «безрамочным» экраном. Продажи смартфона оказались ниже ожидаемых, и корпорации пришлось вдвое сократить производство флагманской модели. По данным Bloomberg, в 2018 году компания, возглавляемая Тимом Куком, планирует выпустить обновленные iPhone X, а также «самый большой» смартфон из тех, что появлялись до сих пор.

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