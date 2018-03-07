Мэй разъяснила судьбу британской сборной на чемпионате мира-2018

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй пояснила информацию о бойкоте чемпионата мира 2018, в случае если Москва окажется причастной к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Ее слова передает Mirror.

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Во время выступления в парламенте Мэй заявила, что речь не идет о британской сборной. «В зависимости от результатов расследования дела о произошедшем в Солсбери покушении на двух людей власти, возможно, посчитают нужным подумать над тем, стоит ли министрам и другим чиновникам ехать на чемпионат мира в Москве», — сказала она. Премьер-министр добавила, что полицейское расследование продолжается.

6 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о возможных санкциях в адрес России в случае, если власти страны причастны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль 5 марта попал в больницу после контакта с неизвестным веществом. Вместе с ним в больнице оказалась его 33-летняя дочь Юлия. В 2006 году в России он был обвинен в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010-м Скрипаль стал частью обмена на 10 агентов российских спецслужб. Позднее он получил убежище в Великобритании.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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