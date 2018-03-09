Спорт
 
Последние новости
Американские танкисты назвали «Армату» слишком навороченной
Хакеры попытались заразить 300 тысяч компьютеров российских пользователей
Неймар захотел обратно в «Барселону» и признался в зависти к Месси
Уборка снега в Москве стала непрерывной  
Трампу разрешили блокировать подписчиков в соцсетях
Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным
Вытерший сопли о Роналду футболист нашел себе оправдание

Вытерший сопли о Роналду футболист нашел себе оправдание

Перейти в «Мою Ленту»
Дани Алвес и Криштиану Роналду

Защитник «Пари Сен-Жермен» и бывший игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес в Twitter прокомментировал информацию о том, что во время ответного матча против «Реала» в Лиге чемпионов он вытер сопли о футболку нападающего Криштиану Роналду.

«В моей работе не стоит огорчаться, если ты не попал в состав, потому что это часть повседневной жизни. Но вот необходимость читать и видеть подобные вещи... Оставлю такой бред глупым людям», — сказал футболист.

7 марта Алвес высморкался и вытер руку о Роналду во время матча. Защитник сделал это незаметно, приобняв португальца в одном из игровых эпизодов. По ходу матча футболисты неоднократно вступали в перепалку.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. Мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграв оба матча против парижан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист ПСЖ высморкался и вытер руку о Роналду
Определились первые четвертьфиналисты Лиги Чемпионов
Неймар и Кавани снова не поделили мяч
Другие материалы рубрики
Спорт00:00 8 марта

Катимся к финишу

Российские биатлонисты проиграли Олимпиаду. Что дальше?
13:36Сегодня

Неймар захотел обратно в «Барселону» и признался в зависти к Месси

13:20Сегодня

В Берлине стартует шахматный турнир претендентов

13:33 7 марта

Юные хоккеисты из 8 стран мира приедут в Новомосковск

Спорт11:2425 февраля

Чисто по-русски

Российские хоккеисты ходили по краю, но выиграли Олимпиаду
09:44Сегодня

Российский футбольный клуб понадеялся выиграть с помощью мороза

01:02Сегодня

«Зенит» вслед за «Локомотивом» и ЦСКА потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы

09:06 4 марта

Российский боксер Ковалев победил соотечественника в Нью-Йорке

Спорт00:03 7 марта

Фабрика чемпионок

Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды
23:12 8 марта

ЦСКА дома уступил «Лиону» в 1/8 Лиги Европы

23:07 8 марта

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в 1/8 Лиги Европы

14:4328 февраля

В Сочи пройдет фестиваль Quiksilver New Star Camp

Россия
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Жены рассчитывают только на себя»
Каково место женщины в современной России
Из реки Амур выловили 26 пар человеческих кистей
Москвичек с 8 Марта поздравили дроны и роботы
Мальчик-рыбка
Без специальных кремов и мазей этот ребенок погибнет
«Костыли забивали, кувалдой махали»
Путин приехал на завод, послушал рабочих и вспомнил деда-повара
Все материалы
Мир
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным
Нашпионил
Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником
Ким Чен Ын приготовился расстаться с ядерным оружием и встретиться с Трампом
Мясные колбасы стали причиной массовых смертей
В американской полиции нашли садистов и извращенцев
Сенаторы США захотели услышать Россию
Все материалы
Бывший СССР
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Локальное потепление
Литва готова дружить с Россией. Что происходит?
В Верховной Раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
На Украине задержали посредника по обмену пленными
Кредит для Украины МВФ решил заменить дискуссией
«Миротворец» нашел новых врагов Украины и призвал сразу в них стрелять
Все материалы
Экономика
Сильные и независимые
Женщины получают меньше, потому что у них слишком много прав
Илон Маск выявил угрозу своему бизнесу и пожаловался Трампу
Китай нацелился сделать юань мировой валютой
Вашингтон отказался воевать с Европой и пообещал ей переговоры
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
Украина начала арестовывать активы «Газпрома»
Подкачали
Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться
Все материалы
Силовые структуры
Последний полет Симеонов
30 лет назад мать и 10 детей захватили самолет, чтобы сбежать из СССР
Евгений ЧуплинскийКровавый маршрут
Как находили тела женщин, растерзанных маньяком Чуплинским: справка «Ленты.ру»
Сибирский расчленитель
Маньяк-милиционер сел за убийство 19 женщин. На самом деле жертв гораздо больше
Наркодилер попытался выдать конопляную ферму за сырье для лекарств
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Дело об избитом спецназовцами до комы тюменце дошло до суда
Российского криминального авторитета Фиму Банщика задержали в Минске
Все материалы
Наука и техника
Во всей красе
Нищета и величие на первых цветных снимках Российской империи
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь
Найден новый способ улучшить память
В Туле приготовились делать автомат-амфибию
Ученые нашли новую опасность жизни в больших городах
Ученые заглянули вглубь Юпитера
Все материалы
Спорт
Катимся к финишу
Российские биатлонисты проиграли Олимпиаду. Что дальше?
Вытерший сопли о Роналду футболист нашел себе оправдание
Неймар захотел обратно в «Барселону» и признался в зависти к Месси
В Берлине стартует шахматный турнир претендентов
Российский футбольный клуб понадеялся выиграть с помощью мороза
«Зенит» вслед за «Локомотивом» и ЦСКА потерпел неудачу в 1/8 Лиги Европы
ЦСКА дома уступил «Лиону» в 1/8 Лиги Европы
Все материалы
Культура
«Вхожу в черный список неонацистов и горжусь этим»
Культовый немецкий режиссер Фатих Акин о «На пределе», глобализации и терроризме
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
По несвежим следам
Голые ягодицы и дефекация в искусстве уже не актуальны. Россия отстала от мира
Названы лучшие кадры в истории кино
Панин передумал «валить» из России
Панин вместе с дочерью решил «валить» из России
«Хайп вокруг лепреконов, радуг и горшков»
Почему ирландцы так похожи на русских
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь в дыре
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов
Мэрилин МонроРаньше было лучше
Американцы мечтают вернуть женщин и чернокожих на место
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Хоккеисты поздравили болельщиц флешмобом
В Манафорта бросили триколор и обвинили в продаже США русским
«Яндекс» объявил о закрытии «Фоток»
Ургант рассказал зашкварные истории и посмотрел клип Фейса
Все материалы
Ценности
Ричард ГирВсемирный жиголо
Он пролетел мимо «Оскара», но соблазнил не одно поколение женщин
Паралимпийцам сшили стильную форму
Абло поздравил женщин и выпустил ковры
Странные пальцы Кейт Миддлтон шокировали журналистов
Прямо с рейва
Недели моды превратились в отвязные шоу для вчерашних подростков
Албанская певица выбрала для вечеринки не скрывающее наготы платье
Крылатую ракету Путина изобразили на смартфоне
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Назван самый опасный город в мире
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Красные дни календаря
Непальские девушки страдают и умирают во время месячных. Все из-за традиций
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Мальчик вырос до 224 сантиметров и стал баскетболистом
Фирма отблагодарила пьяного мужчину и оплатила такси на 600 километров
Не помню зла
Когда-то эти бандиты ходили на дело. Теперь они ходят под себя
Невеста принца Гарри крестилась
Учителя отстранили от работы за хранение в классе 750 женских трусиков
Все материалы
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Видео: первый тест Mercedes-Benz CLS
Тест-драйв «Мерседеса», который не оставил шансов конкурентам
Тест: суперкар или фейк
А ты сможешь отличить произведение искусства от подделки?
Автопроизводители будут оповещать об отзывах через «ЭРУ-ГЛОНАСС»
Объявлены претенденты на звание лучшей в мире машины
Швейцарцы сделали часы для владельцев топовых «Макларенов»
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы