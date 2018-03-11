В Киеве подожгли храм Московского патриархата

Неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии.
Инцидент произошел в ночь на 10 марта в храме в честь Преображения Господня, который находится в Оболонском районе Киева. Поджигатели разбили окно в часовне и залили внутрь горючую смесь. Здание осталось целым, но внутренняя отделка сильно повреждена. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
В январе 2017 года неизвестные пытались поджечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен деревянной церкви и не разбились. В ноябре 2016-го в Павлограде Днепропетровской области неизвестные подожгли православный храм Кирилла и Мефодия, принадлежащий Московскому патриархату. В сентябре боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в селе Куты Тернопольской области захватили православную церковь УПЦ МП и провели в ней службу.