В Киеве подожгли храм Московского патриархата

Неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в храме в честь Преображения Господня, который находится в Оболонском районе Киева. Поджигатели разбили окно в часовне и залили внутрь горючую смесь. Здание осталось целым, но внутренняя отделка сильно повреждена. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме Веры им нет Запретят ли на Украине Русскую православную церковь

В январе 2017 года неизвестные пытались поджечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Бутылки с зажигательной смесью отлетели от стен деревянной церкви и не разбились. В ноябре 2016-го в Павлограде Днепропетровской области неизвестные подожгли православный храм Кирилла и Мефодия, принадлежащий Московскому патриархату. В сентябре боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» в селе Куты Тернопольской области захватили православную церковь УПЦ МП и провели в ней службу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!