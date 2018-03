14 миллиардов лет жизни Вселенной показали за десять минут

Американский музыкант и видеолюбитель Джон Босуэлл опубликовал в своем YouTube-канале десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие Вселенной.

«В космическом масштабе история человечества так же коротка как мгновение ока. Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная от большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — отмечается в пояснении к видео.

В ролике использовались медиаматериалы из открытых источников, в том числе NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!