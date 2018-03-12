Тренер «Зенита» послал болельщика и его сестру в ответ на критику

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини ответил на грубый комментарий пользователя Instagram zalych, который призвал специалиста к отставке.

Болельщик клуба написал «Мистер Манчини, идите в задницу», сопроводив публикацию хештегами с нецензурной лексикой. В первом комментарии к посту итальянский специалист ответил: «Иди ты вместе со своей сестрой».

11 марта «Зенит» сыграл безголевую ничью с «Ростовом» в матче чемпионата России. После встречи Манчини заявил, что просил руководство клуба купить ему игроков, «способных забивать». По его словам, в команде мячи забивает только Александр Кокорин. При этом тренер подчеркнул, что не жалуется на свой коллектив.

При итальянце «Зенит» пополнил ряд футболистов, за которых клуб заплатил в общей сложности около 100 миллионов долларов. При этом в турнирной таблице чемпионата России питерцы идут на пятом месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 баллов.

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