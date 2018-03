Snapchat предложил отшлепать Рианну и лишился миллиарда долларов

Певица Рианна обрушила стоимость акций компании Snap Inc за шутливую рекламу в приложении Snapchat, предлагающую отшлепать артистку. Об этом пишет The Guardian.

Компания потеряла около миллиарда долларов после того, как Рианна раскритиковала в Instagram рекламу игры для смартфонов Would You Rather. В ней пользователей спросили, что они предпочли бы: отшлепать Рианну или ударить певца Криса Брауна.

«Snapchat, я знаю, что вы уже знаете, что ваше приложение мне не очень нравится. Но я просто пытаюсь выяснить, в чем смысл этого бардака! Я хотела бы назвать это невежеством, только знаю, что вы не настолько тупы! Вы потратили деньги на что-то, что намеренно высмеивает жертв бытового насилия!» — написала артистка в Instagram Stories.

Отмечается, что после критики Snapchat удалил рекламу и извинился за свои действия.

В 2009 году Браун избил в автомобиле Рианну, с которой до этого находился в романтических отношениях. Он нанес девушке телесные повреждения и душил ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!