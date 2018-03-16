Россия
 
Последние новости
В Кремле объяснили промедление с ответом Лондону
Apple остановила производство iPhone
Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети
Тюремщик продал заключенному 30 литров спирта
Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Игривый слон посидел на коленях туристки
Киев заявил о ведущей третью мировую войну России
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой

В Кремле объяснили промедление с ответом Лондону

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков

Реакция Москвы на действия Великобритании, которые Лондон обосновывает инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вскоре последует, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и полностью соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков журналистам.

По его словам, официальной реакции Москвы «можно ожидать в любую минуту», в том числе и до выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

Оценивая, насколько соответствует действительности мнение британских СМИ об удивлении Кремля резкой позицией Британии, Песков заметил: «То, что Кремль удивлен, это совершенно правильно».

«Мы, честно говоря, пока еще в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее», — пояснил Песков.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании заткнуться
Россия вышлет британских дипломатов
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

Вятский Маск

Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
14:10Сегодня

В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах

11:28Сегодня

После пожара музей восковых фигур превратился в комнату страха

14:30Сегодня

Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
13:52Сегодня

Судьбой львенка из московской кальянной обеспокоились следователи  

14:04Сегодня

Песков оценил новый фильм про Путина

10:30Сегодня

Задержан подозреваемый по делу о нападении собак на жителей Подмосковья

Россия00:0313 марта

«Упали и замерли в одном каком-то положении»

Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
20:0115 марта

Путин раскрыл секрет успеха России

12:15Сегодня

Поклонская пристыдила Собчак и попросила ЦИК снять ее с выборов

13:35Сегодня

Песков ответил на вопрос о начале холодной войны с Западом

Россия
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора
Судьбой львенка из московской кальянной обеспокоились следователи
Песков оценил новый фильм про Путина
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
В России рассказали об ответе на санкции США
Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
В Ираке рухнул военный вертолет США
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании заткнуться
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
ДНР и ЛНР обошли европейские страны по числу танков
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Киев заявил о ведущей третью мировую войну России
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Главы ДНР и ЛНР призвали объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие»
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Стали известны масштабы экспорта нефти из США
Россияне потеряли миллиарды рублей из-за непонимания пенсионной системы
В России пройдет беспрецедентная проверка молочного рынка
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
России оставят «Путинку»
Все материалы
Силовые структуры
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
В Москве поймали похитителя грудных имплантов
Стал известен ущерб от коррупции в России
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Все материалы
Наука и техника
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия
У древних людей нашли продвинутые технологии
Доказан неоспоримый вред лишнего веса
Новое российское оружие назвали угрозой всей жизни на Земле
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал
Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании
Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований
Нападающий сборной России Кокорин порвал «кресты»
Российская биатлонистка стала семикратной чемпионкой Паралимпиад
Все материалы
Культура
Черные властелины
25 лучших фильмов, снятых афроамериканцами
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой
По мотивам «Лары Крофт» сняли лесбийский порнотриллер «Расхитительница вагин»
Дженнифер Лопес подверглась домогательствам в юности из-за груди
Зоозащитников возмутило жестокое похищение собаки пришельцами
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Женщина перекусила сырым мясом с лимоном и шокировала очевидцев
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети
Павший на колени Лавров превратился в мем
Раскрыт заработок создателей кровожадных трансляций с пытками и убийствами
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Шенгенские визы подорожают
Облако-монстр нависло над побережьем в США
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Высокооплачиваемая проститутка рассказала о своей работе
Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
Невестка Дональда Трампа подала на развод
Совет врача «дать организму побороть вирус» обернулся смертью ребенка
Все материалы
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
«Горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche сравнили в гонке по прямой
Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами
Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы