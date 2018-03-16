В Кремле объяснили промедление с ответом Лондону

Реакция Москвы на действия Великобритании, которые Лондон обосновывает инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вскоре последует, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и полностью соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков журналистам.

По его словам, официальной реакции Москвы «можно ожидать в любую минуту», в том числе и до выборов президента России, которые состоятся 18 марта.

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Оценивая, насколько соответствует действительности мнение британских СМИ об удивлении Кремля резкой позицией Британии, Песков заметил: «То, что Кремль удивлен, это совершенно правильно».

«Мы, честно говоря, пока еще в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее», — пояснил Песков.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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