Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании заткнуться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение «уйти и заткнуться», которое России сделал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Его слова передает РИА Новости.

«Может, образования не хватает», — сказал глава ведомства.

На заявление британского политика также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?» — написала она на своей странице в Facebook.

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15 марта Уильямсон во время пресс-конференции сказал, что «Россия должна уйти и заткнуться». Так он отреагировал на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. При этом Мэй подчеркнула, что прерывать все контакты с Москвой — не в интересах страны.

В российском МИД обвинения посчитали провокацией.

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