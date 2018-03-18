Российских дипломатов отказались пустить к Скрипалю

Великобритания не стала предоставлять российским дипломатам доступ к бывшему разведчику Сергею Скрипалю, отравленному в начале марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя российского посольства в Лондоне.

«Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — пояснил собеседник агентства.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях.

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Отравление Скрипала спровоцировало международный скандал. Лондон возложил ответственность за отравление на Россию и выслал 23 дипломатов, Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число дипломатов.

Расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели, если не месяцы, заявил заместитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу.

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