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Киевляне спасли площадь Льва Толстого

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Площадь Льва Толстого в Киеве

Жители Киева не поддержали переименование площади Льва Толстого в центре города. Результаты обсуждения этого вопроса опубликованы на сайте администрации украинской столицы.

Всего в голосовании приняли участие чуть больше трех тысяч человек. Против переименования высказались 1813 горожан, за — 1279.

Как добавляет ТАСС, мэрия предложила киевлянам 134 варианта названия площади.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб». В рамках исполнения норматива в стране производится переименование населенных пунктов и улиц. Вместе с тем в мае 2016-го украинский лидер Петр Порошенко предостерег от возвращения в процессе декоммунизации к старым имперским наименованиям, пообещав не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

Площадь, которая в настоящее время носит имя Льва Толстого, появилась в Киеве во второй половине XIX века, но была так названа только в 1939 году. До этого она именовалась Караваевской.

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