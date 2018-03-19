Украинский комментатор предрек большинству россиян провал в тесте на интеллект

Украинский спортивный телеведущий Андрей Столярчук, комментируя выступление биатлониста сборной России Максима Цветкова, заявил, что 86 процентов россиян провалят тест на уровень интеллекта. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «UA:Перший».

«Как будто на выборы своего президента бежит Максим Цветков сегодня. Это похоже на мгновенный тест на интеллект для представителей этой страны, который где-то 86 процентов граждан успешно провалят», — заявил Столярчук.

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Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

В тот же день Цветков принял участие в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Он стал на своем этапе вторым. Россияне удерживали эту позицию до последнего этапа, однако Антон Шипулин пропустил вперед представителя Австрии и финишировал третьим.

Следующий этап Кубка мира состоится в Тюмени. Он пройдет с 22 по 25 марта.

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