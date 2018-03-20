В Верховной Раде назвали Россию «психически больной страной»

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала Россию «психически больной страной». С таким заявлением она выступила в эфире телеканала ICTV в понедельник, 19 марта. Видео доступно на YouTube.

Геращенко процитировала украинскую писательницу Лину Костенко, написавшую в романе «Записки украинского сумасшедшего», что «Россия — это диагноз».

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«Мне кажется, что более точно определить, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так произошло, что мы, Украина и украинцы, первыми поняли этот диагноз — что это просто психически больная сегодня страна, которая, к сожалению, является нашим соседом», — заявила она.

«В этой студии сидят граждане Украины, которые видели нескольких украинских президентов: [Леонида] Кравчука, [Леонида] Кучму, [Виктора] Ющенко, [Виктора] Януковича, [Петра] Порошенко. Что происходит в России? Там 18 лет правит [Владимир] Путин. Там уже выросло поколение людей, которые не представляют, что власть может сменяться. Вчера Россия проголосовала за светлое советское прошлое», — добавила Геращенко.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин, на третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента), на четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил 1 процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

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