Трамп посоветовал себе не баллотироваться в президенты

Президент США Дональд Трамп посоветовал сам себе никогда не претендовать на пост главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в пятницу, 23 марта.

Ведущий спросил у американского лидера, что бы тот хотел сказать самому себе 25-летнему. «Не баллотируйся в президенты», — пошутил Трамп. Журналист в ответ заверил американского лидера, что они, граждане страны, рады, что он все-таки это сделал.

Трамп же посетовал, что у него был «прекрасный имидж» до того, как он начал участвовать в президентской гонке. В разговоре с ведущим он также обсудил проблему распространения фейковых новостей и недобросовестности некоторых журналистов.

По словам президента США, некоторые СМИ распространяют о нем ложную информацию, а также публикуют недостоверные данные о рейтингах одобрения его деятельности на посту президента. Он уверен, что многие его сторонники не хотят участвовать в опросах, однако, когда дело доходит до выборов, они приходят на участки и отдают голос за своего кандидата.

Трамп не раз обвинял крупнейшие американские СМИ в недобросовестности и распространении ложной информации. В январе он объявил победителей в собственном конкурсе «фейковых новостей». Тогда ими стали The New York Times, ABC News, CNN и The Washington Post.

