Овсянников поручил проверить обеспечение безопасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников перед началом еженедельного аппаратного совещания выразил свои соболезнования в связи с трагедией в городе Кемерово. Участники совещания почтили минутой молчания память погибших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 26 марта.

Глава города дал поручение проверить обеспечение мер безопасности на объектах массового пребывания людей. «Уверен, что наши руководители профильных служб, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, образования, социальных объектов понимают меру своей ответственности за то, чтобы подобное не произошло в Севастополе, и еще раз проверят обеспечение мер безопасности», — сказал Овсянников.

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По оперативным данным ЦУКС ГУ МЧС России по Севастополю, в городе сохраняется стабильная обстановка, количество пожаров ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе поджог. На момент публикации материала жертвами пожара стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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