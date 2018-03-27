В МИД России обвинили Великобританию в пренебрежении истиной

Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно трагедии, постигшей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом на встрече с представителями посольств ряда стран СНГ заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

«Были детально обсуждены вопросы, связанные с нагнетаемой Лондоном и его союзниками истерией вокруг якобы причастности России к отравлению», — говорится в сообщении.

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Ермаков также заметил, что Лондон игнорирует все запросы Москвы предоставить для изучения материалы следствия. При этом представитель посольства России в Великобритании не может встретиться с Юлией Скрипаль, которая имеет российское гражданство.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. По мнению британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Обвинения стали причиной высылки 23 российских дипломатов из Великобритании. Позже о высылке дипломатов заявили другие страны Европы, США, Канада и Австралия. Москва отвергает все обвинения и пообещала ответить Западу.

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