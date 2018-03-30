Глава российского мини-футбольного клуба нажил миллионы на майках и шортах

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Кирилл Мирзоян

Предприниматель и руководитель мини-футбольного клуба «Политех», выступающего в высшем дивизионе российского футзала, задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанных подозревают в многомиллионном мошенничестве с госсубсидией при покупке спортивной формы и инвентаря. По данным следствия, ущерб составил шесть миллионов рублей.

«По версии следствия, директор клуба совместно с генеральным директором коммерческой организации подозреваются в том, что предоставили для получения госсубсидии подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря. В действительности они не были приобретены», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В свою очередь информированный источник сообщил «Интерфакс», что фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал директор ФК «Политех» Кирилл Мирзоян.

ФК «Политех» (ранее «Политехник») — российский футзальный (мини-футбольный) клуб из Санкт-Петербурга, основанный в 1995 году. На данный момент команда выступает в высшем дивизионе российского первенства — Фонбет-Суперлига. По данным Ассоциации мини-футбола России, Мирзоян является генеральным директором ФК «Политех» с 2010 года.

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