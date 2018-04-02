НТВ уличил «чудом выжившего» в крушении Ан-148 во лжи

Журналисты телеканала НТВ обвинили риелтора из Сочи Максима Коломейцева во лжи и пиаре на трагедии. Об этом говорится в сюжете программы «Первая передача» от 1 апреля.

Речь идет о многочисленных сообщениях в СМИ, в которых Коломейцева называли счастливым выжившим в крушении Ан-148 в Подмосковье. В интервью с журналистами бизнесмен неоднократно повторял, что чудом спасся от трагедии. Мужчина должен был лететь этим же рейсом, однако в последний момент планы изменились, и он сдал билет, отложив перелет на неделю.

Журналисты НТВ решили проверить его историю. Они направили официальный запрос в «Саратовские авиалинии» с вопросом о том, бронировал ли Коломейцев билеты на дату крушения самолета. Получив отрицательный ответ от авиакомпании, они обвинили риэлтора в попытке «хайпануть» на трагедии.

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Подозреваемый во лжи сначала отказывался предоставлять доказательства покупки билетов, однако через какое-то время показал выписку из банка. Однако в документе было указано, что билеты покупались на вылетающий из Шереметьево рейс, в то время как упавший лайнер «Саратовских авиалиний» отправлялся из Домодедово.

В интервью изданию Урал56 риелтор заявил, что по совету юристов он не будет подавать в суд на сотрудников телеканала. «Как показывает практика, ничего не добиться», — пояснил он.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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