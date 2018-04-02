Ким Чен Ын оценил южнокорейских девушек в юбках

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских исполнителей в Пхеньяне. Об этом сообщает в понедельник, 2 апреля, северокорейское агентство ЦТАК.

Выступление под названием «Наступает весна» прошло 1 апреля в Восточнопхеньянском Большом театре. Северокорейский лидер приехал туда со своей женой Ли Соль Чжу, а после концерта они поздравили артистов с успехом.

Ким Чен Ын также лично встретился с исполнителями, обменялся с ними рукопожатиями и сделал совместную фотографию. Лидер КНДР выразил надежду, что концерт «стал хорошей возможностью продемонстрировать единый облик нации».

Фото: KCNA / Reuters 1 /2

Как отмечает южнокорейское агентство «Ёнхап», концерт в воскресенье был отложен на два часа для «удобства большего числа зрителей». Среди приехавших из Южной Кореи исполнителей были 68-летний Чхо Ён Пиль, 53-летняя певица Ли Сон Хи и Red Velvet — популярная группа в жанре K-pop. По данным агентства, 3 апреля в КНДР должен пройти еще один концерт южнокорейских исполнителей, он состоится во Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна.

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С начала 2018 года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. В феврале представители КНДР приняли участие в Олимпиаде, прошедшей в Южной Корее. В марте Пхеньян посетила делегация с Юга. Стороны обсуждали вопросы улучшения отношений, обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. На 27 апреля намечен саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне.

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