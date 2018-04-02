Фанаты «Звездных войн» нашли замену Кэрри Фишер на роль Леи

Поклонники фантастической франшизы «Звездные войны» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять Мэрил Стрип на роль принцессы Леи. Фанаты посчитали, что актриса станет достойной заменой скончавшейся в 2016-м Кэрри Фишер.

В обращении отмечается, что актерское мастерство Стрип и ее дружба с Фишер делают ее «идеальным кандидатом на роль Леи в девятом эпизоде "Звездных войн"».

На момент написания заметки петиция собрала 8,5 тысячи подписей из девяти тысяч, необходимых для того, чтобы ее отправили студии Disney и режиссеру Джей Джей Абрамсу, который работает над девятым эпизодом франшизы.

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Мэрил Стрип снялась в таких фильмах, как «Крамер против Крамера», «Смерть ей к лицу», «Мосты округа Мэдисон» и «Дьявол носит Prada». В феврале ее признали главной звездой среди артисток, получивших премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».

Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».

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