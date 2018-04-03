Названо время замены человека искусственным интеллектом

Системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдёт замена оператора по обработке данных на робота. Об этом РИА Новости заявил руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.

«Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни», — заметил он.

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По мнению ученого, уже сегодня созданы системы искусственного интеллекта, не уступающие человеку по эффективности решения задач. К примеру, распознавания лиц и человеческого голоса.

В марте сообщалось, что по мнению заведующего кафедрой сложных интеллектуальных систем в Университете Пассау в Германии Бьорна Шуллера, всего через 10 лет искусственный интеллект сможет писать стихи и превзойдет в этом человека.

К вытеснению людей машинами 6 марта призвал готовиться президент России Владимир Путин.

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