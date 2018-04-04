Джонсона поймали на искажении фактов об отравлении Скрипаля

Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона уличили в искажении фактов о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 4 апреля.

Как пишет издание, главу британского ведомства раскритиковали за сделанные в прошлом месяце категоричные заявления о том, что токсин, которым было отравлено семейство Скрипалей, имеет именно российское происхождение. Это случилось после того, как 3 апреля руководитель химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что ученые не установили происхождение отравляющего вещества.

Однако Джонсон все же настаивает на российском следе в «деле Скрипаля». В своем Twitter он написал, что специалисты химической лаборатории Портон-Даун доказали, что причиной отравления стал именно «Новичок» — вещество, которое «разработала Россия, скорее всего, с целью убийств». Помимо этого, у Москвы был мотив для совершения преступления, считает он.

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Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 27 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила аналогичными мерами.

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