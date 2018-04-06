Наука и техника
 
Последние новости
Европа завалила Украину несъедобными продуктами
Явлинский признал свои возможности исчерпанными
Новый соперник Нурмагомедова снялся с боя
В Китае стали сдавать бойфрендов напрокат
Обнаружились новое гражданство и местонахождение Павла Дурова
Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян
Путин пошутил и отхлебнул из бокала Башмета
В Москве нашли недостроенную квартиру за 427 миллионов рублей
Названа самая большая угроза для мировой экономики

Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер

Перейти в «Мою Ленту»

Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включенным ракетным двигателем, преодолев звуковой барьер, сообщает компания Virgin Galactic. За рулем VSS Unity находились пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай.

В ходе испытаний на высоте 14,2 километра корабль через 20 минут после старта отделился от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего спустя несколько секунд включил ракетный двигатель. Поднимаясь в течение 30 секунд под углом 80 градусов к горизонту, VSS Unity удалось развить скорость 1,87 числа Маха (примерно 2,3 тысячи километров в час). Таким образом ракетный двигатель космоплана впервые испытан в условиях трансзвукового перехода и сверхзвукового полета.

После выключения силового агрегата VSS Unity продолжил движение по инерции, достигнув высоты 25,7 километров, после чего, развернув хвостовые балки с оперением под углом 60 градусов к фюзеляжу, начал снижение. На высоте 15,2 километров балки были возвращены в исходное положение, после чего космоплан сбросил остатки топлива и спланировал на посадочную полосу.

Испытания, признанные успешными, проходили утром 5 апреля 2018 года на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния) и стали 12 для VSS Unity. Предыдущие 11 полетов космоплана, проводившиеся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.

VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствования модель VSS Enterprise, разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.

Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов. В Virgin Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lockheed Martin анонсировала сверхзвуковой пассажирский самолет
Туристический космоплан Virgin совершил первый испытательный полет
Virgin Galactic представит модернизированную версию разбившегося SpaceShipTwo
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03 5 апреля
Два советских воина склонились над убитым товарищем

«У всех свои счеты с войной»

Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
14:40Сегодня

Темная материя стала темнее

15:5725 марта

Турция испытала собственные баллистические ракеты

12:32Сегодня

Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением

Наука и техника00:0213 марта
Пуск «Ангары-А5» с Плесецка

Еще полетаем

«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
16:00Сегодня

За пределами Галактики впервые нашли темную звезду

07:50Сегодня

Ученые нашли секрет быстрого набора текста на клавиатуре

05:1518 марта

НАСА опубликовало фото розовой бури на Юпитере

Наука и техника12:27Сегодня

Прожорливый шкаф

Зачем в России создают мощнейшие суперкомпьютеры мира
10:43Сегодня

В Перу нашли новые загадочные узоры

07:05Сегодня

У финансово успешных людей обнаружена физиологическая особенность

06:57Сегодня

Доказано продление жизни с помощью голодания

Россия
«Придурки штурмуют макет Рейхстага»
Почему россияне гордятся лишь великим прошлым
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
Церковные матки
Россиянок лишают абортов. Кому это выгодно?
Очки с AliExpress сделали россиянина фигурантом уголовного дела
Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти
Хаос в «Магните» напугал россиян
Токсичные стоки исправительной колонии поставили под угрозу секретный город
Все материалы
Мир
Попыхтел и умер
Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя
США объявили имена попавших под санкции российских олигархов
Вьетнамские власти ополчились на каменные гениталии
Китай запретил христианам нести слово Божье через интернет
Сергею Скрипалю стало лучше
Трамп выкинул речь о налогах и поведал о мексиканцах-насильниках
Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша
Все материалы
Бывший СССР
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
В украинском правительстве пасхальными матрешками измерили состояние общества
Батькины нацисты
Белорусские правые зачищают страну от России. Лукашенко не против
Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда
Молдавские чиновники разглядели «признаки превосходства России» в послании Путина
Украина отказалась от ВДВ
СБУ обвинила сотрудника российского Генштаба в организации теракта в Киеве
Все материалы
Экономика
На грани
Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет
В «Лаборатории Касперского» рассказали о защите от атакующего банки вируса
У Минобороны украли миллионы для развития ГЛОНАСС
«Что нужно, чтобы поговорить с президентом?»
Совладелицы салона «Легкость» — о том, как запустить успешный бизнес
Зиявудин МагомедовПесочный человек
На чем разбогател самый загадочный миллиардер России
Китай собрался идти до конца в торговой войне с США
Суд запретил рассказывать о способах ухода от налогов
Все материалы
Силовые структуры
Юрий ДмитриевНакопали
Он нашел тысячи жертв сталинского режима. Его осудили за ржавый обрез
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Путин снял с должностей 11 генералов силовых ведомств
Сибиряк мастерил пистолеты, растил марихуану, читал «Майн кампф» и попался ФСБ
Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег
Женщина продала сына Илью-Люцифера за 20 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Танк Т-34Машина смерти
Почему Т-34 сделал Советскую армию сильнейшей в мире
Темная материя стала темнее
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Жизнь во Вселенной оказалась очень редким явлением
За пределами Галактики впервые нашли темную звезду
Все материалы
Спорт
«Может, он под наркотиками или еще чем-то»
Макгрегор слетел с катушек и напал на автобус с бойцами UFC. Его арестовали
Алексей Соболев«Самое крутое место — это Украина»
Звезда российского сноуборда — о допинге, хейтерах и правильной женской груди
Макгрегору предъявили обвинения после атаки на автобус UFC
Новый соперник Нурмагомедова снялся с боя
Против футбольного клуба открыли дело за флаг ДНР на трибунах
Российским спортсменам позволили принимать запрещенные препараты
Два бойца UFC получили травмы после нападения Макгрегора на автобус
Все материалы
Культура
Хирург разбушевался
Кино недели: от «Жажды смерти» до «Марии Магдалины»
«Автопортрет с магической сценой»Не задвигая штор
Жизнь голландцев, подсмотренная сквозь замочную скважину
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
Названы лучшие хоррор-франшизы в истории
Данила Козловский пожаловался на злобных и хамоватых россиян
Умер создатель «Могилы светлячков» Исао Такахата
Владимир Машков стал худруком «Табакерки»
Все материалы
Интернет и СМИ
Отдали концы
Американских проституток выгоняют из интернета. Недовольны все, кроме Трампа
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Прохожих атаковали порно с экрана на площади
Обнаружились новое гражданство и местонахождение Павла Дурова
Telegram пообещал ответить Роскомнадзору
Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга
Все материалы
Ценности
Черное золото
Гопники из трущоб стали иконами стиля. Им подражают даже миллиардеры
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Четкие цифры
Эту фирму боготворят джихадисты и половина Кавказа. Крест — не помеха
Студентов высмеяли за тягу к роскоши
Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Одежда из мешков для мусора прославила турецкого ребенка
Все материалы
Путешествия
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Марихуана — это способ общения с Богом»
Раста-церковь, чернокожий Иисус и лекарство от рака. Что творят на Ямайке
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Британцев попытались заманить в Россию
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В Домодедово на взлете задымился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
Другая жизнь
Что скрывает тайный мир бунтарей, изгоев и нищих
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Нашли стрелочника
Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук
Ученики с копьем и посохом напали на сотрудников школы с битами
Автомобилист заснял попавшую в попутчика молнию
Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила
Волосы Трампа вновь попытались сбежать
Все материалы
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника
Копии G-класса из Франции, Китая, Украины, России и других стран
Болиды Ф-1, превращенные в арт-кары BMW
Как бы выглядели арт-кары BMW, если бы ездили в Формуле-1
Не вдоль, а поперек
Пять причин пересечь озеро Байкал. На автомобиле
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную «Ниву»
В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников
Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze
Все материалы
Сдали нервы
Почему американцы презирают Москву и бросают свои квартиры
Заигрались
Россияне сдают бабушкины квартиры за бешеные деньги. Чемпионат мира все ближе
Ешь, молись, сверли
Почему россияне наводят порядок на кухнях, а не в головах
Приморская болезнь
Квартиры в Сочи подешевели, но их лучше не покупать
Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним
Москве пообещали бум спроса на подержанные квартиры
На темной стороне
Завораживающе черные дома со всего мира
Все материалы