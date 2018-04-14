Футболист забил мяч и побежал хлопать сам себе

Игрок румынского клуба «Германштадт» Стефан Бланару отметил собственный забитый мяч на полупустой трибуне. Видеозапись опубликована на портале nemzetisport.hu.
Во время матча второго дивизиона чемпионата страны с «Лучаферул Орадя» Бланару отличился на 80-й минуте. После этого он побежал на трибуну, встал и начал изображать радостного болельщика, приглашая всех к нему присоединиться. Встреча завершилась победой «Германштадта» со счетом 4:0.
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