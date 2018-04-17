Минтранс заподозрили в любви к роскоши

Активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» обратились в Минтранс России с просьбой объяснить, зачем ведомственная охрана министерства арендует несколько квартир стоимостью более 250 тысяч рублей в месяц и автомобиль Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic стоимостью более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

Как отметили в ОНФ, квартиры площадью от 100 до 150 квадратных метров с 2015 года арендовались четыре раза. Все они расположены в Москве и Подмосковье, общая стоимость аренды квартир составила 11,1 миллиона рублей.

Материалы по теме Сами мы не бедные Россия опять простила миллиарды долгов. Что можно было сделать на эти деньги?

Как пояснили в пресс-службе, высокая цена обусловлена требованиями заказчика. Так, в двух случаях арендовались пятикомнатные квартиры, в которых, согласно техническим заданиям, должно быть панорамное остекление, окна на две стороны, бытовая техника европейских брендов, новая мебель из натуральных материалов, три санузла, оборудованные ванной, душевой кабиной и биде. Одна квартира арендуется с конца 2016-го до октября 2017 года, другая с января по ноябрь 2018-го.

Автомобиль Merсedes, согласно данным ОНФ, арендовался четыре раза у одного и того же контрагента. Каждый контракт заключался на 10 месяцев. В результате с 2015 года на аренду машины «с подсветкой порогов, декоративной отделкой "коричневый орех"» было потрачено более 18 миллионов рублей, отметили в организации.

Всего на аренду дорогостоящих квартир и машины до ноября этого года планируется потратить 29,2 миллиона рублей.

Ведомственная охрана Минтранса также арендовала две трехкомнатные квартиры — одну с июня 2015 года по май 2016 года, другую — с мая 2016 года по апрель 2017-го. Как сообщили в ОНФ, в требованиях к квартирам были указаны огороженная охраняемая территория, парковочное место, обязательно наличие лоджии и новой мебели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!