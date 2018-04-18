Серебренникову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Аналогичное решение суд принял по делу директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Суд также оставил под домашним арестом до 24 мая бывшего гендиректора автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и продлил до 19 июня арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Серебренникова, Апфельбаум, Итина и Малобродского обвиняют в хищении 133 миллионов бюджетных средств, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой выделено в отдельное производство, так как она заключила соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег. Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.

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