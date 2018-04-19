Российские туристы испугались американских ракет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о звонках туристов, которые боятся лететь на Кипр из-за возможности попасть под ракетный обстрел США. Ее слова приводит агентство Москва.

«Обеспокоенные туристы, конечно, звонили по Кипру. Звонки начались еще после того, как было объявлено, что воздушные коридоры над южной частью Кипра ограничены. Но и после того, как прошли ракетные удары по Сирии, тревожные звонки не прекратились. Люди интересуются, нет ли каких-то ограничений на пребывание на острове, на воздушное сообщение, и, в том числе, задают вопросы о том, не собьет ли ракета США их самолет во время перелета на курорты», — сообщила Ломидзе.

Материалы по теме Бахнули! Трамп ударил по Сирии и отомстил Асаду за химическое оружие. Чем ответит Россия?

Она также отметила, что рекомендаций об отмене путешествия на остров со стороны властей не поступало, поэтому туристические агентства будут по-прежнему взымать с клиентов штраф за расторжение договора. Массового отказа от поездок на Кипр пока не наблюдается.

Ранее, 10 апреля, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. Предупреждение было связано с тем, что США объявили о планах нанести ракетный удар по территории Сирии.

В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 крылатых ракет по Сирии. Целями стали объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Поводом для атаки послужила информация о том, что в ходе освобождения города Дума войска президента Башара Асада применили хлорную бомбу. Дамаск, а вместе с ним и Москва отрицают применение химоружия силами Асада и считают эти сведения провокацией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



