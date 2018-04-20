ЦБ оценил подорожавший борщ

Цены на овощи в России растут быстрее, чем ожидали в ЦБ, в марте продукты для приготовления борща — капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок — подорожали в годовом выражении на 16 процентов по сравнению с девятью процентами в феврале. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Растущие цена на овощи и фрукты разогнали инфляцию, отмечают в ЦБ. «Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.

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Темпы роста цен на другое продовольствие в марте с учетом поправки на сезонность остались на уровне января-февраля 2018 года, а годовые темпы роста продолжили снижаться. «По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца», — отмечается в материалах Банка России.

Это стало следствием «сдержанного» спроса и благоприятной конъюнктуры для связанных с мировыми рынками цен на говядину, растительное масло и сахар, полагают в регуляторе.

По данным аналитического холдинга «Ромир», среднестатистической российской семье из трех человек необходимо ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни.

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