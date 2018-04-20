Трампа уличили во лжи о рубле

Аналитики убеждены, что именно США, а не Россия искусственно понижают курс рубля. «Это политика Вашингтона, а не Кремля угнетает рубль», — пишет Bloomberg.

«Заявление [американского] президента о [манипулировании Россией курсом] валют не имеет смысла. Можно утверждать, что любое ослабление курса рубля не становится результатом искусственных манипуляций со стороны Москвы за конкурентное преимущество, а скорее оказывается результатом действий, предпринятых Вашингтоном», — считает бывший член правления Международного валютного фонда Дуг Редикер.

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Президент США Дональд Трамп в середине апреля обвинил Россию и Китай в искусственном понижении курсов национальных валют.

«Россия и Китай играют в игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — сказал он.

Американский министр финансов Стивен Мнучин назвал слова Трампа «предупреждающим выстрелом» для Москвы и Пекина.

Российский фондовый рынок и рубль обвалились после того, как Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении российских олигархов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Национальная валюта обновила минимумы за 1,5 года. Под ограничения Вашингтона попали, в частности, Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также компания «Русал» и ее основной владелец Олег Дерипаска.

Капитализация «Русала» упала, а контрагенты начали отказываться от поставок алюминия. Вексельберг сообщил, что его бизнес столкнулся с резким ростом стоимости кредитов, заморозкой счетов и риском остановки предприятий в Европе.

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