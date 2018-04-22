Фанаты «Зенита» посвятили Дзюбе баннер

Болельщики Зенита обратились к Артему Дзюбе, разместив баннер на трибунах во время гостевого матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Фанаты петербургской команды адресовали 29-летнему нападающему баннер: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха».

«Зенит» не сумел удержать победу в Туле. Матч закончился со счетом 3:3. В игре против своей команды Дзюбе удалось отдать голевую передачу и забить гол.

Права на форварда принадлежат «Зениту». Сторонам удалось договориться, чтобы арендованный «Арсеналом» нападающий смог выйти в матче против собственного клуба. Сумма, выплаченная в качестве компенсации за участие Дзюбы в матче, не разглашается.

3 апреля игрок заявил, что лично готов заплатить за участие в матче против «Зенита». «Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну», — заявил Дзюба.

В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиге Дзюба провел 22 встречи и забил шесть голов. Пять из них нападающий «Зенита» забил будучи в аренде в тульском «Арсенале».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!