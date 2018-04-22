Европейский клуб с россиянином в воротах пропустил четырежды и не проиграл

Бельгийский клуб «Брюгге», ворота которого защищал россиянин Владимир Габулов, сыграл результативную ничью с льежским «Стандартом» в матче 5-го тура раунда плей-офф чемпионата Бельгии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча между соперниками закончилась со счетом 4:4. Футболисты «Брюгге» упустили победу уже в добавленное время матча. На 93-й минуте гол в ворота Габулова забил хорватский нападающий Дуе Чоп.

Для Габулова пропущенный мяч стал 14-м в 8 играх чемпионата. Единственный матч «на ноль» россиянин провел 19 апреля в матче против «Шарлеруа». Тогда «Брюгге» праздновал победу со счетом 6:0.

34-летний голкипер подписал контракт с бельгийским клубом 2 января 2018 года. До этого Габулов выступал только в России. Футболист выступал за такие клубы, как «Динамо», ЦСКА, «Кубань», «Анжи» и тульский «Арсенал». В составе сборной России Габулов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате Европы-2008.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!