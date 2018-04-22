Инспекторов НАТО обвинили в обострении конфликта в Донбассе

Представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин обвинил группу инспекторов НАТО из Канады, Дании и Норвегии в обострении ситуации в регионе и причастности к военным преступлениям в Донбассе. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает ТАСС.

«По нашим данным, группа иностранных инспекторов, прибывших 15 апреля в зону конфликта в Донбассе, является основной причиной обострения ситуации на линии соприкосновения», — заявил Басурин.

По словам Басурина, стоит инспекторам появиться на участке фронта, как тот тут же подвергается артиллерийской атаке со стороны вооруженных сил Украины. Так, он связал приезд офицеров НАТО на горловское направление 17 апреля с обстрелами Горловки, Зайцево и Широкой Балки в тот же день, а их появление на юге Донбасса 20 апреля с массированным обстрелом сел Саханка и Ленинское.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

18 апреля в ДНР заявляли о гибели мужчины после обстрелов Горловки в предыдущий день. Басурин заметил, что командование республики ведет сбор доказательств причастности НАТО к подобным военным преступлениям и намеревается обратиться с ними в местные и международные суды.

С 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие. Обе стороны конфликта, впрочем, обвиняют друг в друга в его постоянных нарушениях.

Вооруженные столкновения в Донбассе начались в 2014 году вследствие смены власти в Киеве и массовых протестов в Донецкой и Луганской областях. После провозглашения о создании ДНР и ЛНР Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). 20 февраля был принят закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому уже этой весной формат военной кампании будет изменен, а ее руководство перейдет к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!