Финну разрешили выступать за сборную России по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что полузащитнику московского «Спартака» Сергею Еременко разрешили выступать за сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

«Запрос, сделанный Российским футбольным союзом и футболистом Сергеем Еременко по смене спортивного гражданства, был принят комитетом по статусу игроков ФИФА, в связи с чем футболисту разрешено представлять сборную России начиная с 23 апреля 2018 года», — заявили в пресс-службе организации.

В начале марта 19-летний Еременко заявил о желании выступать за национальную команду России. Футболист перешел в московский клуб в феврале на правах аренды из латвийского «Спартака». До этого хавбек играл в юношеских сборных Финляндии до 17, 18 и 19 лет.

Спортсмен является младшим братом футболистов Романа и Алексея Еременко. Первый выступал в России за ЦСКА и «Рубин», второй — за «Сатурн» и «Рубин». Оба полузащитника играли в составе сборной Финляндии.

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