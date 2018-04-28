СТС высмеял блокировку Telegram с помощью Джека Воробья

Канал СТС выпустил анонс фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», в котором обыграл блокировку мессенджера Telegram в России. Ролик опубликован на YouTube.

«История о находчивом капитане Джеке Воробье. Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал. И был суд, и был вердикт, но хитрый Воробей нашел другой путь и угнал у всех из-под носа телегу», — говорит закадровый голос в видео.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Ведомство обратилось в суд после отказа компании предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.

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