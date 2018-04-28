За Северной Кореей устроят слежку

Австралия начнет слежку за северокорейскими судами, подозреваемыми в перевозке запрещенных товаров вопреки санкциям. Об этом сообщил премьер-министр страны Малкольм Тернбулл, передает The Guardian.

Наблюдение будут вести с воздуха. «У нас есть патрульный самолет P-8A [Poseidon], который будет работать в регионе, чтобы следить за соблюдением санкций», — заявил Тернбулл. Он добавил, что патрулирование осуществят в рамках сотрудничества с партнерами страны для обеспечения действия ограничительных мер.

Poseidon будет базироваться в Японии вместе с канадскими военными самолетами. Как долго он будет проходить наблюдение, не уточняется. В Минобороны Австралии отметили, что развертывание поддержит международную кампанию по борьбе с незаконной торговлей.

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ООН давно подозревает, что КНДР перегружает товары в открытом море для обхода санкций, отмечает издание. В марте сообщалось, что Пхеньян использует тактику времен «золотого века пиратства»: перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.

Впервые санкции против КНДР были введены Советом Безопасности ООН в 2006 году, после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия. Далее они расширялись с каждым новым тестом, а также в связи с запусками баллистических ракет и спутника. Последнее ужесточение ограничительных мер произошло в 2017 году.

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