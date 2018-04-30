Наезд танка на людей в Петербурге попал на видео

Танк Т-60 наехал на двух человек во время фестиваля «Боевая сталь» в Санкт-Петербурге. Они сидели на броне, но не удержались и упали под гусеницу, когда боевая машина съезжала с небольшой насыпи. Видеозапись публикует RT.

Отмечается, что один из пострадавших сломал лодыжку, другой получил ушибы.

«Боевая сталь» — военно-исторический фестиваль, участники которого знакомят гостей с техникой, использовавшейся в Первую мировую войну, Великую Отечественную войну, во время операции в Афганистане, а также при проведении современных антитеррористических операций, поясняет петербургская «Фонтанка».

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