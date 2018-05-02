Американская гимнастка прыгнула с бревна и приземлилась на голову

Американская гимнастка Морган Херд прыгнула с бревна и приземлилась на голову в конце выступления на чемпионате Тихоокеанского побережья 2018 года в Колумбии. Видеозапись опубликована на YouTube-канале USA Gymnastics.

16-летняя спортсменка несколько раз оступилась по ходу программы, а после последнего прыжка неудачно приземлилась. «Выступление на бревне прошло не так хорошо, как я рассчитывала. Но со мной все в порядке», – сказала Херд после выступления. Врачи решили снять ее с соревнований.

Американка является абсолютной чемпионкой мира 2017 года.

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