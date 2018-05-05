Для отдыхающих россиян придумали новый налог

В 2019 году правительство планирует ввести налог на одноразовую посуду и мангалы. Об этом сообщил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов информационному агентству РИА Новости.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — заявил он журналистам во время акции «Чистый берег», на которой политик вместе с главой МЧС Владимиром Пучковым собирал мусор с побережья Ладожского озера.

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Акция «Чистый берег» проводится с 2014 года под эгидой МЧС перед началом купального сезона и после его окончания. По словам Пучкова, за это время волонтеры очистили от мусора больше 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы. Глава ведомства отметил, что, хоть сама акция и не решает проблему засорения прибрежной зоны, он надеется, что она подает хороший пример и прививает россиянам желание не мусорить.

В конце апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить производство и продажу одноразовых мангалов. По мнению политика, это позволит улучшить экологическую ситуацию в стране, так как сейчас «нажравшиеся пиваса [отдыхающие] оставляют его прямо на берегу реки, озера, в лесу».

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