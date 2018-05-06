«Барселона» осталась без победы в «Эль-Класико»

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эль-Класико» прошло в воскресенье, 6 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилось со счетом 2:2. На 10-й минуте нападающий каталонцев Луис Суарес открыл счет. Через четыре минуты форвард Криштиану Роналду сравнял его. На 52-й минуте лидер «Барселоны» Лионель Месси снова вывел команду вперед. Окончательный счет на 72-й минуте установил хавбек сливочных Гарет Бэйл.

Подопечные Эрнесто Вальверде с 45-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Серхи Роберто.

14 апреля каталонский клуб установил рекорд чемпионата Испании по продолжительности беспроигрышной серии. На тот момент команда провела 39 матчей без поражений.

После 35 матчей «Барселона» лидирует в Ла Лиге, имея в активе 87 очков. «Реал» занимает третье место с 72 очками.

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