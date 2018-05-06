Авиация пропустила генеральную репетицию парада из-за дождя

Военно-космические силы России пропустили генеральную репетицию парада Победы на Красной площади из-за плохой погоды. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что воздушная техника уже вылетела с аэродромов базирования, когда было принято решение отменить их участие в репетиции. Специалисты сочли, что в условиях дождя и низкой облачности летчикам будет небезопасно работать над городом на низких скоростях и высотах.

Всего в параде примут участие 75 боевых машин, которые базируются на восьми аэродромах. В их число входят новейшие истребители пятого поколения Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31К, модернизированные под гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее сообщалось, что на параде Победы в Москве впервые покажут ударные и разведывательные беспилотники «Катран» и «Корсар», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и бронеавтомобили «Урал» и «Патруль».

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