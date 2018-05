Принц Гарри исполнит свадебный танец под хит 80-х

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл исполнят первый свадебный танец под хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Об этом сообщило издание The Mirror.

Отмечается, что весь плейлист получится «веселым и жизнеутверждающим», туда войдет и несколько других хитов 1980-х годов. Аккомпанировать молодоженам будет британский певец Элтон Джон, отменивший ради торжества два концерта в Лас-Вегасе.

Источники во королевском дворце опровергли слухи о выступлении группы Spice Girls и солиста группы Coldplay Криса Мартина.

Также Кенсингтонский дворец подтвердил, что отец Меган Маркл доведет ее до алтаря, а на свадебной церемонии почтят память принцессы Дианы, матери принца Гарри.

Ранее сообщалось, что у невесты не будет свидетельницы, так как она не смогла выбрать ее из своих многочисленных подруг. На торжестве будет присутствовать недавно родившая сына Кейт Миддлтон, однако ребенок останется на попечении няни.

