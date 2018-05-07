Разговаривающих со зверьми интеллектуалов позвали работать отшельниками

Центр изучения и развития русской традиции «Русский лес» и арт-резиденция «Хутор Захара Прилепина» открыли в Подмосковье вакансию отшельника. От соискателя требуют «любить лес» и «читать умные книги», также приветствуется желание заниматься литературной деятельностью. Вакансия появилась в Telegram-канале «Интересная работа в Москве».

Место работы расположено в лесу рядом с деревней Лапино Одинцовского района. Среди прочих обязанностей соискателя — помощь путникам, разведение пчел и кормление зверей, также необходимо следить за бобрами и продолжать дело предшественника.

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Обязательным требованием к кандидату является умение «внушительно молчать». Преимуществами будет знакомство с творчеством писателя Леонида Леонова, а также умение разговаривать со зверями. Вакансия позиционируется как «крайняя форма исторического дауншифтинга» для интеллектуалов. «Кандидат должен осознавать важный вклад в традиционную Русскую культуру, который вносили и продолжают вносить отшельники», — говорится в описании вакансии.

Со своей стороны работодатель обязуется помочь с домом в лесу, предоставить «питание из русской печи в избе-читальне», форменную одежду из натуральных материалов и обеспечить доступ к бане.

В январе православный предприниматель Герман Стерлигов разместил две вакансии секретарш. Согласно указанным требованиям, на должность могли претендовать только красивые, незамужние и «чем моложе, тем лучше» соискательницы. Подходящим кандидаткам предлагалась зарплата в размере 100 тысяч рублей.

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