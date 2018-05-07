Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей права

Стритрейсерша Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей водительские права, отобранные у нее из-за эпилепсии. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля.

В суд поступил иск Багдасарян к профильному подразделению столичной полиции, в котором она «просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения».

Рассмотрение иска назначено на 18 мая.

В марте 2017 года суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии. Кроме того, ее приговорили к году исправительных работ за поддельный больничный, который она предоставила в начале 2017-го, чтобы избежать обязательных работ, назначенных ей судом за десятки просроченных штрафов.

Материалы по теме «Если Мара неправа, отец ее наказывает» Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде

С этого времени девушку трижды задерживали за рулем автомобиля в Москве. В первый раз это произошло летом 2017 года. Ее юрист утверждал, что Багдасарян просто попросили перепарковать машину, и к тому моменту как ее задержали, она еще не успела тронуться с места. Суд оштрафовал стритрейсершу на 15 тысяч рублей. Затем ее уличили в езде без прав в ноябре того же года и наказали также штрафом. В последний раз сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян в ночь на 31 марта 2018 года на Ленинградском проспекте в автомобиле Mercedes,

Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Один из его приятелей был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление полицейских. Третий фигурант был оправдан. Багдасарян проходила по делу как свидетель, так как находилась на пассажирском месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!