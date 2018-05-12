Появилось видео беспорядков на 57-тысячном стадионе в Германии

Болельщики немецкого «Гамбурга» едва не сорвали концовку матча заключительного тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии», устроив беспорядки на стадионе, при счете 2:1 в пользу собственной команды. Видео опубликовано на YouTube-канале 90minfootball.

На кадрах видно, как фанаты жгут файеры. Часть трибун 57-тысячного гамбургского стадиона «Фолькспаркштадион» оказалась задымлена. В дело пришлось вмешаться стражам порядка.

Несмотря на победный счет, ситуация в параллельной встрече между «Вольфсбургом» и «Кельном» не устраивала гамбургский клуб. «Вольфсбург» переиграл соперников со счетом 4:1, что лишило «Гамбург» шансов на сохранение прописки в элите немецкого футбола. Клуб вылетел во вторую Бундеслигу впервые в истории.

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