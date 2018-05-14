Британские пограничники начали незаконно задерживать россиян

Британские пограничники и полицейские проводят немотивированные задержания и допросы российских граждан. Об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне.

В дипведомстве отметили, что среди задержанных граждане России, прибывшие в страну на законных основаниях — при наличии британской визы.

«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», — отмечают дипломаты.

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В конце марта дипведомство предупредило об антироссийских настроениях в Великобритании. В посольстве рассказали о возможном повышенном внимании британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов.

Отношения между Лондоном и Москвой резко ухудшились после отравления нервно-паралитическим веществом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Британия обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает обвинения за недостаточностью доказательств. На фоне инцидента разгорелся международный скандал: Лондон, США и более десятка европейских стран выслали российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.

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